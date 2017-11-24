Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde haftanın belirli günleri erken saatlerde bir araya gelen balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ava çıkıyor.Ağlarını göle atan balıkçıların uzun bekleyişinin ardından yakalanan tonlarca balık, hem kentte satılıyor hem de diğer illere gönderiliyor. Göle kıyısı olan Van ve Bitlis'te kayıtlı 190 balıkçı teknesi bulunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik alanla Marmara Denizi'nin üçte biri büyüklüğünde olduğunu söyledi.Gölde sadece tuzlu ve sodalı suya adapte olmuş inci kefalinin yaşadığını belirten Akkuş, "Ülkemizdeki iç su balıkçılığının üçte biri Van Gölü'ndeki inci kefaliyle karşılanıyor. Bu balık stokunu korumamız ve gelecek nesillere aktarmak için sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

"14 MİLYON DOLARLIK CİROYA SAHİP"

Balıkçıların havaların soğumasıyla birlikte bereketli bir sezona başladıklarını anlatan Akkuş, şöyle devam etti: "İnci kefali, Van Gölü çevresinde oturan 14 bin insanın geçim kaynağı durumunda. Yıllık ortalama 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip. Bu da bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ekonomide bir kalem mal düşünelim ki yıllık tek kuruş yatırım yapmadan 14 bin insanın geçimine katkı sunuyor. Böyle bir kaynağın korunması ve geliştirilmesi çok önemli. Eğer üreme dönemindeki kaçak avcılığı bitirebilirsek Van Gölü'nde balıkla geçimini sağlayanların sayısı artacak."

Akkuş, 15 Nisan-15 Temmuz döneminin bu balıkların üreme dönemi olduğuna dikkati çekerek, özellikle bu süreçte kaçak avlanmanın önlenmesi gerektiğini bildirdi. Bu aylarda balıkların tatlı sulara göç ederek yumurta bıraktıklarını anlatan Akkuş, "Şayet bunun gerçekleşmesini engellersek balığın Van Gölü'ndeki 600 bin yıllık geçmişi sona erecek." uyarısında bulundu.

"GÜZEL BİR SEZON BİZLERİ BEKLİYOR"

Gevaş ilçesinde balıkçılık yapan Barış Göç de bereketli bir sezona başladıklarını söyledi.Çocuklarının rızkı için göle açıldıklarını belirten Göç, "Av için 14 ağımızı göle attık ve günün ilk ışıklarıyla birlikte toplamaya başladık. İlk üç ağımızda yaklaşık 60 kilogram balık vardı." dedi. Balıkçı Mehmet Gündüz de köylerinde 80 hanenin geçimini inci kefalinden sağladığını dile getirdi.

Özellikle kış aylarında geçim kaynaklarının inci kefali olduğunu ifade eden Gündüz, "Allah'a şükür çok güzel bir balık sezonu bekliyoruz ama bizim işimiz biraz nasip. Bazı günler 30, bazen de 600 kilogram balık avlıyoruz. Bereketli olduğu günlerde çok seviniyor, mutlu bir şekilde evimize gidiyoruz." diye konuştu.