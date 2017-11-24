Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buzdolabı motoru ve kendi yaptığı batarya sistemiyle elektrik enerjisini ısıya çeviren Uğurluel, tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği sistemi daha da ileriye taşımak istiyor. Sistem hakkında bilgi veren Cengiz Uğurluel, “2014 yılından beri ısı pompasıyla, buzdolabı motoruyla, kalorifer işiyle uğraşıyorum. Buzdolabı motorunun normalde soğutma özelliği bulunmaktadır fakat ben bunu ısıtmakta kullanıyorum. Buzdolabı motorunu ters kullanıyoruz, içerisine deponun bir batarya yapmak suretiyle ısınan gazı suyun içerisine ısısını tamamen bırakmasını sağlıyoruz. Bu şekilde depomuzda ısınan suyu da, sirkülasyon pompası aracılığıyla peteklerimize gönderiyoruz, dairemizi ısıtıyoruz. Şu anda imkanlar dahilinde ısıtmada kullandığımız bu sistemi, ufak bir değişiklikle ek parçayla aynı makine ile evi soğutmada da kullanabileceğiz. Bunun için de devletimizden destek bekliyoruz, müracaat ettiğimiz yerlerden onay bekliyoruz. Kısa zamanda bunu piyasaya çıkartıp ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yaptığımız bu sistemin yaklaşık ömrü tahmini 25-30 yıl civarında. 150-160 liralık bir elektrikle büyük bir evi ısıtabiliyoruz” dedi.

SOBA YOK, KÖMÜR YOK

Cengiz Uğurluel'in yaptığı bu sistemi evinde kullanan Aytekin Öztürk, “Evime bu cihazı taktırdım, gerçekten çok memnunum. Daha önce evde soba kullanıyorduk; sobanın pisliği tozu, dumanı, isi her türlü zararı vardı. Şimdi bu makineyi taktık ve gerçekten çok rahat, sıcaklığı da çok güzel 150-160 lira gibi bir elektrik faturası geliyor. Bacaların tıkanma derdi yok, zehirlenme tehlikesi yok. İnşallah bu makineyi Cengiz Usta gelecek desteklerle daha da geliştirecek. Bu sistemi herkese öneriyorum” diye konuştu.