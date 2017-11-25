Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, madencilik sektörünün 2023 yılı için ortaya koyduğu 15 milyar dolar ihracat hedefinin hayal olmadığını belirterek, “20-25 milyar dolar ihracat hedeflemeli” dedi. Madencilik Çalıştayında konuşan Berat Albayrak, katma değerli ürün ihracatını hedeflemeyen, kurumsallaşmayan firmaların gelecekte sektörde yer bulamayacağı uyarısında bulunarak “Enerji ve madenciliğimizi ithalata bağımlı olmaktan kurtarmak için entegre bir süreci yürütüyoruz. Ülkelerin gayrisafi millî hasılalarından madencilik sektörünün aldığı paya baktığınızda; Çin yüzde 8,5, Avusturalya 6,5, ABD 5, Almanya 4, Kanada 4, Türkiye 1,3’ler seviyesinde. Türkiye’de maden çeşitliliğimiz dikkate aldığımızda potansiyelimizin çok altında olduğumuzu görüyoruz. Dünya genelinde çıkarılan 90 madenin 77 tanesi Türkiye’de mevcut. Ne kadar rezerve sahip olduğunuz önemli değil. Önemli olan ne kadar katma değer ürettiğiniz. Türkiye hammadde satan değil, katma değerli ürünler üreten, son ürünü üreten, söz sahibi olan bir ülke olmalı. Tüm çalışmalarımızı bu hedefe yönelik kurguladık. Birçok maden Türkiye’de işlenecek, böylece Türkiye’de bulunan madenler zenginleştirilerek, ithal edilmesinin önüne geçilecek. Maden 1 katma değer üretiyorsa, nihai ürün 8 birim üretiyor. Madenine göre 30-40 katına çıkan bir ekosistem var. Uluslararası iş birlikleri yaparak madenciliğin şampiyonlar ligine çıkmalıyız. Birlikte atmamız gereken adımlarda sizlerle iletişim halinde olacağız. Kazan-kazan modelini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da şunları söyledi: Madenlerimizi tabiata saygılı olarak çıkarmak ve tabii kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. 2017 yılının ocak-ekim döneminde sektörde ihracat, yüzde 27 artışla 3,9 milyar dolara çıktı. Bu yıl 4,5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.