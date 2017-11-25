Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ülkeyi 429 bin tonla Irak, 358 bin tonla Rusya izledi. LPG ithalatı da eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,05 artarak 346 bin 156 tona çıktı. En çok ithalat yapılan ülkeler, sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan, Rusya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna şeklinde sıralandı. LPG pazarında yüzde 79,09 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,67 ile tüplü, yüzde 2,24 ile de dökme LPG izledi.