Bu ülkeyi 429 bin tonla Irak, 358 bin tonla Rusya izledi. LPG ithalatı da eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,05 artarak 346 bin 156 tona çıktı. En çok ithalat yapılan ülkeler, sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan, Rusya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna şeklinde sıralandı. LPG pazarında yüzde 79,09 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,67 ile tüplü, yüzde 2,24 ile de dökme LPG izledi.
Petrol ve LPG ithalatı artıyor
25.11.2017 - 08:44 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin toplam petrol ithalatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 3 milyon 788 bin oldu. Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 229 bin tonla İran’dan yapıldı.
Etiketler : petrol ithalatı,benzin,ekonomi,
522487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522487.aspx
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