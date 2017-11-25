Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeybekci, dün Cenevre’de Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkelerin yetkilileriyle bir araya geldi. Türkiye, İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda arasında beş ülkenin oluşturduğu bu birlikle çok geniş kapsamlı bir STA’ya ulaşmış olduklarını belirten Zeybetci “Yani Gümrük Birliği’nin bir üstüne çıkmış olduk. Ülkemize hayırlı olsun” dedi. Zeybekci, STA’nın; hizmetler, taşımacılık, elektronik ticaret gibi alanları kapsadığını ifade ederek “Bugün de bakanlar arasında ortak deklarasyonu yayınlıyoruz. Hedefimiz ocak ayında Davos’ta beş bakan olarak bunu imzalayıp yürürlüğe sokmak” diye konuştu. Anlaşmanın Gümrük Birliği’ne referans teşkil ettiğinin altını çizen Zeybekci “Demek ki böyle güzel şeyler yapılabiliyormuş. Türkiye, Avrupa’daki ülkelerle böyle bir anlaşmayı gerçekleştirebiliyormuş ve bunu da hakikaten işleme koyabiliyormuş” ifadelerini kullandı.