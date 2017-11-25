Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir yıldır icra, hırsızlık, elektrik ve sularının kesildiği haberleriyle gündeme gelen Mardan Palace’da tadilat çalışmaları devam ediyor. Genel Müdürü Selçuk Şentepe, otelin 2018’in martında çok daha diri, dinamik, toparlanmış şekilde hizmete devam edeceğini belirtti. Şentepe, yapısal hiçbir sıkıntıları olmadığını, güvenlik anlamında da zafiyet bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: Şu anda bütün borçlarımızla alakalı yapılandırma konusunda uğraşıyoruz. 2018 yaz turizm sezonu için tur şirketleriyle görüşmeler sürüyor. Bu konuda sıkıntı yok. Çalıştığımız tüm acenteler, bize her zaman sahip çıkmıştır. Yeni sezonda bütçesi 10-15 milyon dolarları bulan Hint düğünüyle Mardan Palace tekrar turizm camiasına ‘merhaba’ diyecek.