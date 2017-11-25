Son bir yıldır icra, hırsızlık, elektrik ve sularının kesildiği haberleriyle gündeme gelen Mardan Palace’da tadilat çalışmaları devam ediyor. Genel Müdürü Selçuk Şentepe, otelin 2018’in martında çok daha diri, dinamik, toparlanmış şekilde hizmete devam edeceğini belirtti. Şentepe, yapısal hiçbir sıkıntıları olmadığını, güvenlik anlamında da zafiyet bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: Şu anda bütün borçlarımızla alakalı yapılandırma konusunda uğraşıyoruz. 2018 yaz turizm sezonu için tur şirketleriyle görüşmeler sürüyor. Bu konuda sıkıntı yok. Çalıştığımız tüm acenteler, bize her zaman sahip çıkmıştır. Yeni sezonda bütçesi 10-15 milyon dolarları bulan Hint düğünüyle Mardan Palace tekrar turizm camiasına ‘merhaba’ diyecek.
Mardan Palace’ta 10 milyon $’lık tadilat
25.11.2017 - 06:31 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen Mardan Palace Otel’in, 10 milyon dolarlık tadilatın ardından Hint düğünüyle sezonu açmaya hazırlandığı belirtildi.
Etiketler : Antalya,Kundu,Telman İsmailov,Mardan Palace Otel,
522490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522490.aspx
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