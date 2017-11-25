Parite kaynaklı hareket, iç piyasaya da yansıdı. Avro 4.6940 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı. ABD Merkez Bankası’nda “düşük enflasyon endişelerinin artmasıyla” birlikte dolar, avro karşısında zayıfladı. Düşük enflasyona ilişkin kaygıların, küresel piyasalarda “FED’in gelecek yıl faiz artırma konusunda daha temkinli davranabileceği” yolunda beklentilere sebep oldu, bu da dolardan çıkışları artırdı. İçeride de dolar, 3,93 - 3,94 seviyelerinde dengelendi. Analistler, avrodaki yükselişin geçici olabileceğini, muhtemel kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Avro 4,69 ile rekor seviyede
25.11.2017 - 08:49 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küresel piyasalarda avro, dolar karşısında yükselişe geçti.
Etiketler : avro,dolar,euro ne kadar,
522491 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522491.aspx
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