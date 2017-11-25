Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parite kaynaklı hareket, iç piyasaya da yansıdı. Avro 4.6940 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı. ABD Merkez Bankası’nda “düşük enflasyon endişelerinin artmasıyla” birlikte dolar, avro karşısında zayıfladı. Düşük enflasyona ilişkin kaygıların, küresel piyasalarda “FED’in gelecek yıl faiz artırma konusunda daha temkinli davranabileceği” yolunda beklentilere sebep oldu, bu da dolardan çıkışları artırdı. İçeride de dolar, 3,93 - 3,94 seviyelerinde dengelendi. Analistler, avrodaki yükselişin geçici olabileceğini, muhtemel kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.