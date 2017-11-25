Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bakan Ağbal, “Asgari ücret desteği ile ilgili 2018 bütçesinde 1 Ocak’tan sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörüsü yok” dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinden gelen soruları cevaplayan Bakan Ağbal ‘asgari ücrette devlet desteği’ konusunda şunları söyledi: “2017 yılına ait ödemeler 2018 yılının ocak, şubat, mart aylarında yapılacak. Bunun için ödenek koyduk. Biliyorsunuz 2016 yılında asgari ücret artışını yaptıktan sonra geçici olarak getirmiştik. Geçen sene ikinci defa uzattık. Açıkçası bu sene bunun geçici bir tedbir olduğunu düşünerek bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı bütçesine bir ödenek ayrıca koymadık. Ama hiç ödenek koyulmadığı şeklinde bir açıklama yapılmış, bu doğru değil. 2017’den kalan ödemeleri yapacağız.”



TAŞERONDA SONA GELİNDİ

Taşeron çalışmalarındaki son duruma ilişkin gelen bir soruyu da cevaplayan Bakan Ağbal, “Bu konuda farklı modeller üzerinde çalışmaların belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Nihai değerlendirmeyi Bakanlar Kurulunda hükümet olarak yapacağız. Burada hem bir geçiş düzenlemesi yapıp da hem de mevcut düzenlemeyi devam ettirmek gibi bir düşüncemiz yok. Tabii ki bu düzenlemeyle mevcut ihale dönemine de kamuda son vermiş olacağız” diye konuştu. Gelir vergisiyle ilgili olarak da Ağbal, “Gelir vergisi reform çalışmamız devam ediyor. Gelir vergisi reformuyla ilgili bütün STK’lardan görüş topladık. Gelen görüşlerin son derece mikro ve reform niteliği taşımadığını görüyorum” dedi.