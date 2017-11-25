Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki saniyede sonuç alınan uygulamada yıl başından itibaren 55 bin 892 sorgulama yapıldı. Geçmişteki bir parasal değerin, talep edilen tarihteki değerinin saptanması için geliştirilen programla hiçbir kurumun ve şahsın yazışmasına gerek kalmadan, vakit kaybetmeden resmi nitelikle belge alınabiliyor. TÜİK’in internet sitesinin sağ alt köşesindeki Türk Lirası simgesine “tık”lanarak ulaşılabilen uygulamada, verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 18 Şubat 2015’ten bugüne kadar 153 bin 851 sorgulama yapıldı. Geçen yıl 51 bin 77 sorgulamanın gerçekleştirildiği sistemde, bu yıl başından 22 Kasım 2017’ye kadar 55 bin 892 sorgulama gerçekleştirildi. Kullanımı her geçen gün artan uygulamadan yararlanma sayısı son bir ayda 6 bin 342 oldu. Uygulama en çok maaşlarını geçmiş yıllara göre kıyaslamak ve değerini öğrenmek isteyenlerce kullanıldı.