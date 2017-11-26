Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), yüzde 79,9 ile son on yılın en yüksek kasım ayı verisi olarak kayıtlara geçti. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, kasım ayı kapasite kullanımının 2008’den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştığını, son 10 yılın ortalamasının yüzde 76,8 olduğunu hatırlattı. Bürümcekçi “2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 76,8, ikinci çeyrekte yüzde 78,7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 78,8 gerçekleşen KKO ortalaması, son çeyreğin ilk iki ayında güçlenmeye devam etti. İmalat sektörlerinde genişleme yatırımları, ancak kapasite kullanım oranlarının istikrarlı bir şekilde yükseldiği, yüzde 80 ve üzeri seviyeleri zorladığı zaman gözlenebilir. Önceki çeyreklerde olduğu gibi gerçekleşmeler benzer olursa, bu durum üçüncü çeyrekte özel yatırım harcamalarının büyümeye 5 puanın üzerinde katkı sağlayabileceğini düşündürüyor” dedi.



Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da, güven endekslerinde son çeyrekte gözlenen zayıflamaya rağmen kapasite kullanım oranlarında yükselişlerin devam etmesinin, büyümede son çeyrekte beklenen ivme kaybının sınırlı kalabileceği ümidi verdiğini söyledi. Kapasite oranlarında yıl başından bu yana çeyreksel bazda yükselişin hakim olduğuna dikkati çeken Tokalı, “Mevsimsel etkilerden arındırıldığında olumlu görünüm korunuyor. Son iki aydır düşüş gösteren reel kesim güven endeksinin bileşenleri de, düşüşün ağırlıklı olarak son aylarda alınan siparişlerdeki yavaşlamayla ilgili olduğunu gösterirken, kalıcı büyüme ivmesi açısından önemli olan yatırım harcamalarının yıl başından beri ılımlı da olsa toparlanma eğiliminde olduğunu izliyoruz” diye konuştu.



OTOMOTİV ÖNCÜ

Kapasite kullanım oranı, gerçekleşen üretim kapasitesi ile potansiyel üretim kapasitesinin oranı olarak tanımlanıyor. Örneğin bir fabrikanın gerçekte 100 birim mal üretebilecek kapasitesi varken, 70 birim üretim yapıyor olması, yüzde 70 kapasite oranı ile çalıştığını gösteriyor. Bu anlamda son açıklanan rakamın yüzde 80’e dayanması, fabrikaların ka-pasitelerinin de tamamına yakınını kullanması açısından önemli. Bu gelişme, öncelikle büyüme ve ihracat rakamlarında, ardından da istihdam piyasasında toparlanmayı güçlendirecek. Türkiye’de özellikle otomotiv, makine ve tekstil sektörleri, son dönemde tam kapasiteye yakın seviyelerde faaliyet gösteriyor.