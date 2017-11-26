Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Bozkurt ilçe teşkilatı olağan kongresinde konuşan Bakan Zeybekci, “Bakın yıl başında çıktılar yola 7 tane ekonomi kuruluşu, Türkiye’nin büyümesine birisi yüzde 2,5, diğeri 2,8 dedi. Sonra haziranın ortasında dediler ki, ‘Türkiye daha fazla büyüyecek, mahçup olmayalım’ ve rakamları yükselttiler. Eylülün sonuna doğru gördüler ki, Türkiye gidiyor, biraz daha yükselttiler. Ekim sonunda yine yükselttiler. Aralık başında bir defa daha yükseltecekler. Türkiye’yi yakalayamayacaklar. Türkiye’nin büyüme rakamlarını tahmin bile edemeyecekler. 11 Aralık günü kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye’nin büyüme rakamları açıklanacak. Dünya birincisi olacak. 2018’de de ihracat, büyüme ve istihdamda güzel gelişmeler yaşanacak. Enflasyon ve faizle ilgili olumlu bir seyir izlenecek. Endişeye gerek yok” dedi.