Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmkânı olmayan çocuklara kültürel, zihinsel ve fiziksel ek imkânlar sağlamak adına açılan Çocuk Gelişim Merkezleri, meyvelerini vermeye başladı. GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerinden 15 yılda özgüvenli ve yetenekli 200 bin çocuğun yolu geçti, bunların yarısından net olumlu sonuçlar alındı. Batman, Adıyaman (Merkez, Gölbaşı), Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa (Suruç, Hilvan), Gaziantep, Kilis, Mardin (Nusaybin, Kızıltepe, Ömerli) olmak üzere 9 ilde kurulan 13 gelişim merkezinde, çocukların derslerine destek veriliyor, iletişim becerileri artırılıyor, kültürel ve fiziksel ek imkanlar sağlanıyor. Bölgesel fırsat eşitsizliklerini aşmak için kurulan bu merkezler çocuklara ders çalışabilecekleri, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabilecekleri ortamlar sağlıyor. 2005 yılında kurulan ve bugüne kadar 3046 çocuğun faaliyetlerine katıldığı Mardin Ömerli GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi, bu şehirdeki üç merkezden biri... Bu merkezin çocukları Mardin sınırlarının ötesinde, masa tenisi, satranç, futbol, halk oyunları alanlarında dereceler kazandı. Projede görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özkan Yıldız, “Bu alandaki sorumluluklarımız, Çocuk Gelişim Merkezleri’ni kurmak ve yürütmekle sınırlı değil. ‘Kızlarımız Okuyor’ projemizi de yürütmekteyiz. Bu, PepsiCo çalışanlarının kendi maaşları ile verdikleri katkı ile yürütülen bir projedir. Bu kapsamda merkezlerimize devam etmiş, ancak ailelerinin ekonomik şartları nedeniyle lise eğitimlerine başlayamayacak veya devam edemeyecek olan başarılı kız öğrencilere burs vererek destek oluyoruz. Onların iş hayatına hazırlanmalarına da çeşitli kurslar ve staj imkanları ile yardımcı oluyoruz” dedi.



ÖZ GÜVENİMİZ YÜKSELDİ

GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerindeki eğitimlere katılan çocuklar, ulusal ölçekte sportif, sanatsal, kültürel alanlarda ve halk oyunlarında iyi dereceler kazanıyor. Çocuklar, merkezlerin hayatlarında meydana getirdiği değişimleri “Derslerimde başarım arttı”, “Öz güvenim gelişti” ve “Aile içi iletişimim düzeldi” şeklinde tanımlıyor.