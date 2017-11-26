Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura ANTALYA - Wome Deluxe Otel ile Antalya Bilim Üniversitesi’nin turizm sektörü için nitelikli iş gücü yetiştirme amacıyla ortaklaşa yürüttüğü Wome Akademi projesi hayata geçti. Wome Akademi’de liderlik eğitimleri, personel eğitimleri ve aday personel eğitimleri verilecek. Akademinin ikinci hedefi ise bir düşünce platformu oluşturmak. Türkiye’de ilk olacak bu model ile sektörün sorunlarını sahiplenen, üzerinde düşünen ve çözümler sunan bir sistem oluşturulacak. Sonuçlar bu platform aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca eğitim periyodlarının sonunda tüm öğrencilere Antalya Bilim Üniversitesi ve WOME Deluxe imzalı sertifika verilecek.



Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür Wome Akademi ile yönetici ve peronel yetiştireceklerini belirterek, “Sonrasında bir işe alım süreci haline gelecek projemizde adayların hem kişisel olarak kendilerine katkı sağlamasını hem de sektörde hizmet anlayışına yeni bir standart kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de “Bugüne kadar bir çok sanayi-eğitim iş birliğini hayata geçirdik. Bu proje bana sunulduğunda ‘söz konusu eğitimse biz varız’ dedik ve başladık. Ortadoğu Grup her zaman eğitime destek veren, bir çok eğitim vakfı kuran ve buralarda öğrenciler yetiştirilmesine vesile olan bir kurum. Bizler de Antalya Bilim Üniversitesi olarak eğitimde teorik ve pratik bilginin bir arada ilerletilmesinden yanayız. Wome Akdemi bu anlamda sektör ve bizim öğrencilerimiz için de çok iyi bir uygulama okulu olacak” dedi.