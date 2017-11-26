Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Young Guru Academy (YGA) tarafından bu sene 16’ncısı düzenlenen YGA Zirvesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 2 bin 500 öğrenciyi ağırladı. Zorlu PSM’de gerçekleşen zirvede, iş dünyası ve akademinin duayen isimleri ve bu isimlerin metorluk yaptığı YGA mezunları ilham veren ‘birlikte başarma’ hikayelerini paylaştı. Tüm gün süren zirvede, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Harvard-MIT Profesörü Mehmet Toner, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, TAV CEO’su Sani Şener, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, FIBA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Vestas CEO’su Olcayto Yiğit, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bozer, AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Söylemez, YGA Başkanı Asude Altıntaş Güray ve YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman gençlere ilham verdi.

YGA’ya gelen 50 bine yakın başvuru, YGA Hayal Ortakları tarafından özenle incelendi ve 2 bin 500 kişi YGA Zirvesi’ne davet edildi. Zirveye katılanlar arasından seçilecek 50 öğrenci 2 yıl sürecek YGA inovasyon programına katılacak. Seçilen YGA’lılar bilim insanı, akademisyen ve uluslararası tecrübesi olan üst düzey yöneticilerden oluşan; aralarında Aziz Sancar, Prof. Kristi Raube, Ali Koç, Doğan Cüceloğlu, Faruk Eczacıbaşı, gibi isimlerin olduğu YGA Hayal Ortaklarından yılda 250 saatin üzerinde eğitim alacaklar. YGA’nın global partnerleri Harvard, MIT, Duke ve UC Berkeley ile yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de sahada YGA’lılarla birlikte çalışacak.

Zirvedeki konuşmacılardan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, gençlere kutu dışına çıkarak kendi başarı tanımlarını yapmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Koç, “Yeni dünyada başarının tanımı birlikte başarmak. YGA hayata geçirdiği uluslararası projeleri yapış biçimi ile başarının tanımını değiştiriyor. Burada gerçek olamayacak kadar güzel bir birlikte başarma hikayesi var. Ben hep gençlere inandım. YGA’lı, 5 bin saat gönüllü çalışmış sosyal inovasyon üreten gençlerle de tanışınca gençliğe bakış açım değişti. Gençler gelecek demek, gençlere bakış açınız değişince geleceğe bakış açısı değişiyor. Gelecekten umutlu oluyor insan” diye konuştu.

Zirvede konuşan YGA Kurucusu Sinan Yaman ise, “YGA vicdanlı hayaller kuran, bu hayalleri projelendiren ve bu projeleri birlikte hayata geçiren özgüvenli gençler yetiştirir. Burada dünyanın en iyi projeleri değil, dünya için en iyi projeler yapılır. Ben Türkiye ve dünyanın geleceği ile ilgili çok umutluyum. Bu iklime kim tanıklık etse aynı umudu taşır. Bugün bu salonda 5 bin saatten fazla çalışmış yüzlerce genç var. 10 binlerce genç de onları rol model alıyor. Bu, umursamaz değil, umutlu oldukları için” dedi.



Çocuklara bilimi sevdirmek için çalışacaklar

Bugüne kadar 30 binden fazla ilköğretim öğrencisine ulaşan YGA’lıların çocuklara bilim sevdirmek için geliştirdiği TWIN Bilim Seti de zirvede tanıtılan inovasyonlardan biri oldu. Özel tasarlanmış kendin yap deneylerden oluşan Twin Bilim Seti, kolayca birleştirilebilen elektronik bloklar ile karmaşık görünen teknolojik cihazların çalışma mantığının anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Alınan her Twin Bilim Setinden bir adet de Arçelik A.Ş. tarafından dezavantajlı bir çocuğa hediye ediliyor. Bilim setinin Anadolu’da 5 bin çocuğa ulaştırılması hedefleniyor. Zirvede ayrıca dünyanın en akıllı bastonu WeWALK ile yüzer güneş enerjisi sistemi HydroSolar da tanıtıldı.