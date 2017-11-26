AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan  Güner, mücevher sektöründeki 10  aylık ihracat rakamlarının geçen yılın yüzde 50 üzerinde bulunduğunu ve Irak'ta  yaşanan sorunlar olmasaydı yılın tamamını yüzde 70 yükselişle kapatmayı  düşündüklerini ifade etti. Güner, tüm Orta Doğu müşterisini Türkiye'ye kaydırmak istediklerini  dile getirerek, "Dubai'ye yüzde 5 vergi geldi. Ayrıca yüzde 5 daha KDV gelecek.  Dubai'nin yüzde 5 vergisi firmaların Türkiye'ye gelmesine neden oldu. Böylece  merkez yerine Dubai'yi değil Türkiye'yi kabul edecekler. Şu anda 150'ye yakın  şirket geldi. Daha da gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Irak'ta işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın bulunduğuna dikkati  çeken Güner, "Erbil'de bundan önce var olan sistemi Bağdat hükümeti yaparsa  oradaki altın Türkiye'ye getirilip işlenecek ve Irak'a ihracat yapılacak. Sistemi  15 gün içinde çözersek buraya işlenmek üzere tonlarca altın gelir ve  ihracatımızda anormal bir artış görebiliriz. Irak'ta 40-50 ton altın birikti."  bilgisini verdi.

Güner, Irak'taki sorunların sektörü oldukça etkilediğine işaret  ederek, "Yalnız Irak olarak düşünmeyin. Erbil'e mal gittiği zaman, oradan Basra  Körfezi'ne, Bağdat'a gidiyordu. Gürcistan, İran da gelip alışveriş yapıyordu. Bu  ülkelerin alışveriş yaptığı Türkiye'nin oluşturduğu bu merkezi yeniden kazanmaya  çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
 

"TURİSTİN HARCAMASINI EN ÇOK ARTIRAN MÜCEVHER SEKTÖRÜ"
Ayhan Güner, ihracatın artmasında alım heyetlerinin de etkili olduğuna  değinerek, "15 Temmuz'dan sonra düzenlediğimiz fuara binden fazla alıcı getirdik.  Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya ihracatımız arttı. Bundan 5 sene önce kimse  üretim merkezi olduğumuzu bilmiyordu. Hindistan'dan sonra en çok üretim  kapasitesine sahip 2. ülke olan Türkiye'yi artık herkes üretim merkezi olarak  kabul etti." değerlendirmesinde bulundu. Rusya'ya yapılan mücevher ihracatında 300-350 milyon dolarlık kayıp  yaşandığına işaret eden Güner, "Sektörün beklentisi, turizm yörelerindeki  mücevher dükkanlarının geri kazanılması için bir kurulun toplanıp turizm  yörelerinde mücevher dükkanlarının neden kapandığıyla ilgili bir çalışma  yapılması." dedi.

Güner, turizm yöresinde mücevher satılmasının gizli ihracat olduğunu  ve bu durumun piyasayı canlı tuttuğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turistin harcamasını en çok artıran mücevher sektörü. Turizm  yörelerinde 3-4 bine yakın mücevher dükkanı kapandığı için turist harcamasının  ortalaması düştü. 10 sene önceki kredi kartlarına baksınlar, mücevher sektörü  yurt dışına kaç paralık mücevher satmış, şimdi baksınlar bir de... Bu sistemi bir  yerden başlayıp tekrar düzeltmemiz lazım. Türkiye'deki bu komisyon işlerini  halletmemiz lazım. Çünkü yüzde 40-50 komisyonlar  sektörü bu duruma getirdi."

Türkiye'de 4 bin civarı dükkanın kapandığı öngörüsünde bulunan Güner,  "Bu dükkanlar en az 1'er milyon ciro yapsa, 4 milyar dolar yapar. En az bin tane  halı dükkanının kapandığını düşünün, onların ciroları bizimkinin 3 misli. Bence,  sektörün 2-2,5 milyar dolar kaybı var. Türkiye'de halıdan çok kuyum dükkanı  kapandı. Tatile gelen bir turiste 30 binden 100 bin dolara kadar mücevher  satıyoruz. Bu komple otele bıraktığı paradan daha kıymetli." ifadelerini  kullandı.