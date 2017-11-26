Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Firmaların yüzde 16,9'u küresel pazarlardaki en büyük rakibinin Çin olduğunu söyledi. Çin'i yüzde 11,8 ile İtalya, yüzde 8,7 ile Almanya, yüzde 6,5 ile Hindistan ve yüzde 4,7 ile ABD takip ediyor." ifadesini kullandı.

Büyükekşi, "İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 3. Çeyrek Gerçekleşme ve 4. Çeyrek Beklentileri"ni, yazılı açıklamayla duyurdu.

İlk defa 3. çeyrekte firmalara en çok hangi ülkelerle rekabet ettiklerinin sorulduğunu kaydeden Büyükekşi, "Firmaların yüzde 16,9’u küresel pazarlardaki en büyük rakibinin Çin olduğunu söyledi. Çin’i yüzde 11,8 ile İtalya, yüzde 8,7 ile Almanya, yüzde 6,5 ile Hindistan ve yüzde 4,7 ile ABD takip ediyor. Fiyat alanında en çok Çin, İtalya ve Almanya ile rekabet ediyor. Kalitede de durum yine aynı. Satış sonrası hizmetlerde ise rakipler ABD, Çin ve İtalya olarak karşımıza çıkıyor." bilgisini verdi.

Büyükekşi, ihracatçıların küresel pazarlardaki en büyük rakipleri arasında yer alan ABD'nin ise öncelikli hedef pazarlar arasında birinci olduğuna işaret ederek, "Birinci çeyrekte firmaların öncelikli hedef pazarları sırasıyla ABD, Almanya ve Rusya iken; ikinci çeyrekte Rusya, Katar ve Almanya olmuştu. Bu çeyrekte ise ABD yeniden birinci, Rusya ve Almanya da 2. ve 3. oldu. ABD’ye ihracat bu yılın ilk 10 ayında 7 milyar doları aştı. Yıl genelinde yüzde 30 artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yanıtlar işsizliğin tek haneye düşeceğini gösteriyor"

TİM Başkanı Büyükekşi, araştırmaya katılan firmaların 3. çeyrekte ortalama 30 yeni istihdam oluşturduklarını beyan ettiklerini belirterek, son çeyrekte firmaların yüzde 79'unun istihdamını artırabileceğini ve yüzde 21’inin de aynı sayıda çalışanla devam edeceğini kaydetti.

İşsizliğin Ağustos 2017 itibarıyla yüzde 10,6 olduğunu ancak bir önceki senenin aynı ayına göre çalışan sayısının 1 milyon 355 bin kişi arttığını anımsatan Büyükekşi, şunları aktardı:

"Firmalarımızın verdikleri yanıtlar istihdamın yılın son çeyreğinde daha fazla artacağını, işsizliğin de tek haneli rakamlara düşeceğini gösteriyor. İhracatçılarımız 2017 yıl sonunda doların 3,87, avronun 4,52 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bir önceki çeyrekte ihracatçılar yıl sonunda doların 3,67, avronun ise 4,25 olmasını bekliyordu. Döviz kurları firmaların 3. çeyrekte en çok karşılaştıkları sorun oldu. Firmaların neredeyse yarısı kurlardaki oynaklıktan şikayetçi. Kurlarda yaşanan oynaklık da zaten yüzde 5-7 bandında seyreden kar marjı üzerinde ciddi bir baskı yaşatıyor. Firmalarımıza kur dalgalanmalarından elde edecekleri gelirin geçici olacağını her zaman söylüyoruz. Yapmaları gereken şey, kur riskinden korunmak."

Büyükekşi, kur riskinden korunma konusunda firmaların yeterli bilgiye sahip olmadığının neredeyse her eğilim araştırmasında görüldüğünü vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta hem Eximbank hem de Merkez Bankası bu ihtiyaca yönelik yeni hizmetler sunulacağının müjdesini verdiler. Bu hizmetler ihracatçılar için çok büyük fırsat. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ayrıca hükümetimiz tarafından son dönemde verilen destekler ihracatçıların çoğu tarafından yeterince bilinmiyor. Bu konuda hem Ekonomi Bakanlığımız çeşitli illerde tek tek firmalara giderek ihracat ve yatırım teşviklerini anlatıyor hem de biz bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Burada görev artık ihracatçılara düşüyor." yorumunu yaptı.

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 80'inin son çeyrekte ihracatlarının en az önceki çeyrekteki kadar ya da bundan daha iyi olacağını öngördüğünü aktaran Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekim ayında tüm zamanların ekim ayı rekoru kırılmıştı. Biz 2017'yi 'atılım yılı' ilan edip, hedefleri aşacağız demiştik. Şu ana kadar sergilediğimiz performansla bunu açık bir şekilde ortaya koyduk. Orta Vadeli Program'da ihracat hedefimiz güncellendi. Şimdi ise yeni hedef olan 156,5 milyar doları da aşacağımızı öngörüyoruz. Üretim bir önceki çeyreğe göre arttı. Firmaların oranı yüzde 59,2'den yüzde 68,6'ya çıktı. 3. çeyrekte firmaların yüzde 79,2’si ihracat birim fiyatlarının arttığını veya aynı kaldığını kaydetti. Döviz kurunun ardından karşılaşılan en büyük problem hedef ülkelerle yaşanan sorunlar oldu. Firmaların yüzde 40'ı bu sorunun ihracatlarını etkilediğini belirtmiş. Geçtiğimiz çeyreklerde bu oran çok daha düşüktü. Bu sorunun ardından yüzde 37 ile ham madde ve ara mal fiyatlarındaki artış geldi. Geçtiğimiz çeyreklerde bu oran yüzde 30 seviyelerindeydi. Özellikle petrol ve emtia fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar bu sorunun ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor."