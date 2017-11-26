Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent tarafından düzenlenen "İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması"nda Türk otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sunacak 8 projeye toplam 300 bin lira para ödülü verildi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen "İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması"nda Türk otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sunacak projeleri ödüllendirdi.

8 projeye toplam 300 bin lira ödülün verildiği yarışmada, en yüksek para ödülünün sahibi "Hagelson Projesi" oldu. Proje, otel gibi kurumsal binalardan alınan atık halıların veya üretim tesislerinden çıkan fire halıların çöpe gitmesini ya da yalıtım malzemesi gibi tekrar geri dönüşemeyecek şekilde kullanılmasının önüne geçiyor. Projeyle bu atıklardan yeniden kullanılabilir plastik ham madde üretilerek, bir geri dönüşüm örneği sergileniyor.

Diğer büyük ödülü kazanan projelerden B-Preg Projesi ise araçların hafifletilmesine yönelik yüksek mekanik ve akustik performanslı doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzemeler üretiyor.

"Girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, yarışma kapsamında son dört yılda 135 girişimci projeye destek olduklarını ve çok güzel sonuçlar aldıklarını belirtti.

Verilen desteklerle toplam 8 milyon lira yatırım, 86 milyon lira şirket değerlemesi, 3 milyon lira ciro ve 150 kişiye istihdam sağlandığını vurgulayan Burhanoğlu, "OİB olarak gençlerin hayalini gerçekleştirmeye ve Türkiye'de girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.