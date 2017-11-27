Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma şirketi GfK TEMAX, tüketici teknolojileri pazarıyla ilgili üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı. ÖTV uygulamasının geçerli olduğu son çeyrek olması nedeniyle beyaz eşyadaki yüksek satışlar, akıllı telefon kategorisindeki büyüme ve televizyonların organize perakendede artan satışları, pazara olumlu yansıdı. Pazar, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4’lük büyüme performansı ile 14,9 milyar lira ciro değeri elde etti. Telekom sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 büyüme gösterdi ve cirosu 5,9 milyar lira oldu. Akıllı telefonların toplam sektör büyümesi üzerindeki etkisine parelel olarak, akıllı saatler ve diğer tüm ürün gruplarının çift haneli cirosal büyümeleri sektöre olumlu katkı sağladı. Beyaz eşya sektörü 4,8 milyar liralık 3’üncü çeyrek cirosu ile yılın en yüksek değerine ulaştı ve yüzde 21,6 büyüme performansı elde etti. Tüketici elektroniği sektöründe ise ciro, yüzde 19,1 artışla 1,6 milyar lirayı buldu. Ev sinema sistemleri, ‘soundbar’, ‘bluetooth’ hoparlörler ve video kameralarda çift haneli büyüme görüldü.