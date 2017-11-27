Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA

Erasmus programı, öğrencilere farklı ülkelerde eğitim alma ve dil becerilerini geliştirme gibi fırsatlar sunarken; onların geleceğini de şekillendiriyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonunun yayımladığı Erasmus raporunda programdan yararlanan öğrencilere ilişkin bilgiler dikkat çekiyor. Erasmus’a katılan öğrencilerin mezuniyetlerini takiben bir yıl içerisinde iş bulma şanslarının ikiye katlandığına dikkat çekilen raporda, Erasmus stajından yararlananların ilk işlerini daha hızlı bulduğu ve maaş ücretlerinin yüzde 25 daha fazla olduğu belirtildi.

Raporda, Ayrıca, Erasmus programından yararlanan öğrencilerin yüzde 94’ünün iş hayatında daha fazla hoşgörülü olduğu da vurgulandı. 1987 yılında ilk olarak Batı Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirilen program zamanla Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin katılımıyla daha genişledi. 2004 yılında programa katılan Türkiye, şu anda kadar İngiltere’nin ardından en çok Avrupa ülkelerindeki üniversitelere öğrenci gönderen ülke oldu. Son üç yılda Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke ise Polonya oldu.