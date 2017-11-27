Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Ankara’nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını garanti altına alacak olan Gerede Tüneli’nde sona yaklaşıldı. Projede yüzde 90 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. Bolu’dan başlayan proje, Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu, Çamlıdere Baraj Gölü’ne aktaracak şekilde inşa ediliyor. Yalova’da temaslarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Biz su ile ilgili çok büyük düşünüyoruz. Vatandaşlar eskiden ‘Su gelecek mi gelmeyecek mi?’ diye büyük bir korku içindeydi. Artık öyle bir korku yok. Çünkü bizim A, B planlarımız var. Biz her sene mayıs ayında benim başkanlığımda mutlaka bir çalışma yapıyoruz, ‘Şehirlerin durumu ne? A planı mı, yoksa B planı mı uygulayacağız’ diye... Bu sene de baktık, sıkıntıları giderdik. Şu anda doluluk oranı İstanbul’da yüzde 55, İzmir ve Bursa’da yüzde 42, Ankara’da yüzde 10, ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Bizim orada C planı devreye giriyor. Gerede’den, 32 kilometre uzaktan tek tünel, dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz önümüzdeki yıl. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok” dedi.