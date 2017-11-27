Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta 3.98 TL seviyelerine kadar çıkan dolar kuru, daha sonra ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarının beklendiği kadar hızlı olmayabileceği yönündeki tahminler ve içeride de Merkez Bankası'nın yükselen dövize faizle müdahale edebileceği şeklindeki beklentilerle tarihi zirveden döndü.

Aşağıda 3.90 TL'li seviyelere kadar çekilen dolar kuru bu seviyeyi kıramayınca yönünü tekrar yukarı çevirdi ve Cuma günü 3.96 TL seviyelerine kadar çıktı.

Dolar kuru bugüne ise düşüşle başladı. İlk işlemlerin ardından saat 07.30 itibariyle Dolar/TL 3.9444, euro/TL 4.7058 TL'den işlem gördü.

Dolar geçtiğimiz hafta yatırımcısına yüzde 1.29 oranında kazandırırken, eurodaki değer artışı yüzde 2.18 oldu.

Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve Zarrab davasındaki gelişmeler yakından izleniyor.

PETROL FİYATLARI 2 YILIN ZİRVESİNE YAKIN

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları Kanada ile ABD'yi birbirine bağlayan Keystone petrol boru hattında arızanın devam

etmesi ve OPEC toplantısının yaklaşmasının etkisiyle son 2 yılın en yüksek seviyelerine yakın işlem görmeye devam ediyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 27 cent kayıpla 58,68 dolar/varilden, ICE'de Brent petrolü de 4 cent kayıpla 63,82 dolar seviyesinen işlem görüyor.

Batı Teksas petrolü Cuma günü 59,05 dolar/varil ile son 2 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

07:54 Euro 2 ayın zirvesinde

Bir süredir Alman siyasetindeki gelişmelerin baskısı altında kalan Euro, 'grand' koalisyon adımı ardından hızla yükselişe geçti.

Euro/Dolar paritesi 1,1940'ı test ederken bu sabah kotasyonlar da 1,1920'de.