Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Kasım altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. 27 Kasım itibarıyla Kapalıçarşı'da altın fiyatları belli oldu. Buna göre; çeyrek altının alış fiyatı 261,82 TL olarak belirlendi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 268, 36 olarak karşımıza çıkıyor. İşte 27 Kasım 2017 altın fiyatları ile ilgili merak ettikleriniz...

Altın ABD'deki gelişmeler öncesinde sakin seyrini korudu

Altın, yatırımcılar ABD GSYİH verisiyle birlikte vergi düzenlemesine ilişkin Cumhuriyetçi oylarını beklerken sakin seyrini korudu. Her iki gelişme de değerli metalin yönü hakkında ipucu sağlayabilir.

Spot piyasada işlem gören altın, haftanın ilk işlem gününde Singapur saatiyle 12:19'da yüzde 0.2 artıda ons başına 1,290.36 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın, Cuma günkü işlemlerde Bloomberg fiyatlarına göre yüzde 0.2 değer kaybetmişti.

ALTIN NEDEN ÇOK DEĞERLİ BİR MADEN?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Gram Altın

Alış: 163,61

Satış: 163,64

Çeyrek Altın

Alış: 261,82

Satış: 267,74

Yarım Altın

Alış: 522,00

Satış: 535,48

Tam Altın

Alış: 1.050,54

Satış: 1.076,70

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.083,00

Satış: 1.093,00

Ata Altın

Alış: 1.079,99

Satış: 1.106,99