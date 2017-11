Türkiye Gazetesi

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı, “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” projesiyle trafik cezalarını artık polis değil MOBESE kesecek. Vatandaşlar tek bir kart ile Türkiye genelinde toplu taşıma araçlarına binebilecek.

Projeye göre, yollar ve tabelalar akıllı olacak. Sürücüler yola çıkmadan her şeyi görebilecek. Toplu taşımada Türkiye genelinde tek kart modeline geçilecek. Araçlara kara kutu zorunlu hale getirilirken, trafik cezasını polis değil MOBESE kesecek. Sistemin detayları şöyle:



TABELALAR LED'Lİ OLACAK



Karayollarındaki şerit çizgileri ve trafik levhaları uluslararası standartlara uygun şekilde dizayn edilip fiber optik ve geniş bant şebekeleri, karayolların altyapısı boyunca yeterli olacak şekilde tamamlanacak. Trafikte kullanılan ışık ve işaretlerde çevreci ve led teknolojisi gibi enerji verimliliğini arttıracak teknolojiler kullanılacak.



ANLIK BİLGİ VERİLECEK



Her ilde Trafik Yönetim Merkezleri kurulacak. Karayolu üzerindeki kameralar ve algılayıcılar tarafından toplanan bilgiler, bu merkezlere iletilecek. Buralarda işlenen bilgileri sürücülerle, yolcularla ve diğer ilgili yerlerle paylaşacak. Şehirlerarası bir yolda yapım çalışması, hava durumuna bağlı bir risk veya sürücünün uyarılması gerekli olan bir durum varsa bu uyarıları değişebilen levhalar üzerinden sürücülerle paylaşılacak.



Şu anda mevcut MOBESE/TEDES sistemleri ile yeni kurulacak olan TEDES’ler, AUS mimarisine entegre edilecek. Sistemler üzerinden acil durumlara yetkili birimler anında müdahale edebilecek, trafik kuralı ihlali yapanlar olursa emniyet teşkilatı devreye girerek haklarında gerekli işlemler yürütülebilecek.



Mobil uygulamalar yaygınlaştırılacak ve vatandaş evden çıkmadan önce kullanacağı güzergaha dair her türlü bilgiyi öğrenebilecek.



TEK KART HER YERDE GEÇECEK



Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemine geçilecek. Vatandaşlar, üzerinde kendi isminin olduğu ulaşım kartı ile Türkiye genelinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tek bilet kullanacak.



Akıllı Ulaşım Sistemi alanında yerli yazılım kullanılacak.



KARA KUTU ZORUNLULUĞU GELİYOR



Araçlar için “e-call” cihazı zorunluluğu getirilecek. Bu cihaz sayesinde araçlar muhtemel bir kaza durumunda olay yeri bilgisini acil durum ekiplerine gönderecek. Bu durum aynı zamanda trafik polisinin ve kazazede vatandaşların işini de kolaylaştıracak.



Sürücüyü destekleyen araç içi kontrol ve güvenlik sistemleri geliştirilecek. Buna göre araç şeritten kaydığı anda bir uyarı ile sürücüyü uyaracak.



Şehir içi ulaşımda araç yoğunluğuna göre trafik sinyalizasyonunu düzenleyen akıllı kavşak kontrol sistemleri ile trafik akışı hızlandırılacak. Buna göre ışıklar araç ve yaya yoğunluğuna göre trafiği yönetecek.



Yol güzergahı üzerindeki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilecek. Tüm ulaşım ağı kendi içinde ve dünya ile entegre olacak.