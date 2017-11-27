Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017'de üreticilere 12.8 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılması kararı alındığını ve kasım itibariyle bunun 11 milyar lirasının çiftçiye ödendiğini ifade eden Fakıbaba, 2018'de ise ödenmesi planlanan tarımsal destek miktarının 14.5 milyar lira olduğunu bildirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekillerinin tarımsal desteklerle ilgili sorularını cevapladı.

2017'de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın 18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Fakıbaba, üreticilerin, tarımsal destekler ve benzeri uygulamalardan faydalanabilmek için kendi istekleriyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırdığını ve bu kaydını her yıl güncellemesi gerektiğini ifade etti. Bakan Fakıbaba, bu kapsamda Türkiye genelinde Bakanlığın Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 2016'da kayıt yaptıran çiftçi sayısının 2 milyon 267 bin 176 olduğunu bildirdi. Fakıbaba, 2017 için üreticilere yapılacak tarımsal destek miktarının 12.8 milyar lira olarak belirlendiğini kaydederken Kasım ayı itibariyle bunun 11 milyar lirasının çiftçiye ödendiğini bildirdi. Fakıbaba 2018'de ise üreticilere 14.5 milyar liralık destek ödemesi yapılmasının planlandığını kaydetti.