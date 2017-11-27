Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 1,6 değer kaybettiği haftada, ulaştırma sektörü endeksi Türk Hava Yolları hisseleri öncülüğünde yüzde 7,7 değer kazanarak yatırımcısını güldürdü.Döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle hafta boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybetti. Bu dönemde Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 sektörden 9 tanesi değer kazanırken 13 tanesi ise değer kaybetti.

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAYBEDİYOR



Bu hafta en çok değer kaybeden sektör endekslerine baktığımızda ise bankacılık endeksi ilk sırada yer aldı. Haftalık bazda değer kaybını üst üstte 3'üncü haftaya taşıyan bankacılık endeksi, BIST 100 endeksi içerisindeki ağırlığı ve etkisiyle endeksin de gerilemesinde önemli rol oynadı.

Yıl sonuna kadar hangi sektörlerin öne çıkabileceğine ilişkin soruları cevaplayan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "Yılın son döneminde kar marjları yüksek firmalar dikkat çekici olacak. Otomotiv, beyaz eşya, demir çelik gibi sektörler daha ön planda olabilir." ifadelerini kullandı.Özer, "BIST 100 endeksinin tekrar güç kazanabilmesi için 106.800 seviyesinin üzerine yerleşmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.