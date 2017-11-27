Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın yükseldi mi, düştü mü, çeyrek ne kadar oldu, altının gramı kaç para diye merak edenler işte altın fiyatlarındaki son durumu içerin sizler için hazırladığımız haber... Son olarak çeyre altının fiyatı 268 lira oldu. Peki gram altın, tam altın, yarım altın ne kadar oldu. İşte o son rakamlar... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 163,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,60 liradan, bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 95 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 53 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 72 liradan, 526 liradan alınan Yarım Ziynet 536 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satılıyor.



Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.095,00 lira oldu İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.095,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:



CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 163,30 163,50 163,40 163,60

Cumhuriyet Ata Lira 1.076,00 1.094,00 1.077,00 1.095,00



22 Ayar Bilezik(Gr.) 149,00 153,00 149,00 153,00



Lira(Tam) Ziynet 1.052,00 1.073,00 1.053,00 1.073,00



Yarım Ziynet 526,00 536,00 526,00 536,00



Çeyrek Ziynet 263,00 268,00 263,00 268,00