Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in merkez Artuklu ilçesi 1’inci Cadde’de hafta sonları kurulan tespih pazarı, başta bölge illeri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. 08.00 ile 13.00 saatleri arasında kurulan pazarda satılan tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. 120 TL’den başlayan tespihler, 40 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Kurulan otantik pazarda 38 yıldır tespih satan Felemez Akgül, kehribarları gram olarak sattıklarını belirterek, “Bunun da gramının fiyatı 1 dolardan başlayıp, kalitesine göre 15 dolara çıkıyor. Cumartesi ve Pazar günleri kurulan pazarımıza İstanbul, Ankara, İzmir’den gelenler var. Kehribar, sarılık guatr için iyidir. Tespih meraklılarının vazgeçilmezidir. Orijinal kehribar hala var. Osmanlı kehribarı, Alman sıkması, toz kehribar ve yeni çıkan kehribarlar da var. Orijinal kehribarı Mardin’den almak isterseniz esnaf sizi kandırmaz. Şuan tezgahımda 13 binden 40 bin liraya kadar tespihler var” dedi.

“9 bin dolara tespih sattım”

Tespih ustası İbrahim Atasever iyi bir tespihin fiyatını işçiliğinin de belirlediğini anlatarak, “Diyarbakır’dan geldim. Burası özelikle Pazar günleri daha yoğun oluyor. Ben 9 bin dolara İskender ustamızın tespihini sattım. Tespihte işçilik çok önemli. Kandırılmadan tespih almak için iyi bir kılavuzunuz olmalı” diye konuştu.En ucuzundan en pahalısına yüzlerce çeşit tespihin pazarda yer aldığını dile getiren Reykan Kaya, “Tüm tespih çeşitleri var. Ateş kehribar, kehribar, Osmanlı kehribarı gibi çeşitler var. Bu pazarın özelliği çevre illerden buraya gelenlerin bütçelerine göre tespih alabilmesi. Aynı zamanda bir tespihçide birkaç çeşit var ama burada tüm çeşitleri bulma imkanı var” ifadelerinde bulundu.Her hafta pazara geldiğini anlatan bir vatandaş ise, “Türkiye’nin dört bir yanından koleksiyoncular bu pazara geliyor. Şuan benim koleksiyonumda 60-65 kadar tespihim var. Açık artırmalar oluyor, takaslar oluyor. Oldukça güzel bir Pazar” dedi.

