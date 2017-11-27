Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla Hazine destekli kredi kefalet uygulaması kapsamında çalışma başlattıklarını belirterek, "Pozitif ayrımcılık yaparak Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) kadın girişimcilere pay ayıracağız" dedi.

220 milyar lira kredi portföyü

Şimşek, yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla KGF'nin yeniden yapılandırılarak etkin hâle getirildiğini hatırlattı. Hazine destekli kefalet sistemine reel sektörün büyük ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar sağlanan kredi kefalet toplamının 197 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Şimşek, toplam kredi portföyünün de 220 milyar lira olduğunu söyledi.Şimşek, KGF kefaletleri kapsamında 356 bin kredilendirme işlemi gerçekleştirildiğini, yararlanıcı firma sayısının da 202 bine çıktığını ifade ederek, ”Hazine destekli kefalet uygulamasında KOBİ'lerin aldığı pay yüzde 74'ü bulurken, kredilerin yüzde 86'sı Türk lirası cinsinden tahsis edildi." diye konuştu.

Sistemden en çok yüzde 38 ile ticaret, yüzde 30 ile de imalat sektörünün pay aldığını anlatan Şimşek, sadece KOBİ'lere değil, aynı zamanda ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerle finans şirketlerine de finansmana erişimde büyük kolaylık sağladıklarını bildirdi.

1,2 puanlık artış

Şimşek, ağustos ayında kadınların iş gücüne katılım oranının geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 34,3'e çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla uluslararası platformlarda muhtelif çalışmalar yürütülmektedir. Kadınların ekonomik ve sosyal statüsünün yükseltilmesi için birçok kurum ve kuruluş tarafından oluşturulan politika metinlerinde de bu konuya özellikle yer verildiği görülmektedir. Özellikle, G20'nin bu yıl yaptığı çalışmalar konuya verilen öneme işaret etmektedir. G20 kapsamında, kadın girişimciliğinin finansmanı amacıyla özel bir fon oluşturulması çalışmalarının yanı sıra G20 taahhütlerinin uygulanması konusunda liderlere tavsiyeler sunacak bir platform oluşturulmuştur" dedi.