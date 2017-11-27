Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Kasım Dolar ve euro fiyatları ne kadar? Bir dolar ve bir euro kaç TL yapıyor? Güncel kur fiyatları ile ilgili merak ettiklerinizi bu haberde derledik. Dolar haftaya 3,91 euro ise 4,6745'ten işlem görüyor. İşte 27 Kasım dolar ve euro kur ile ilgili bilgiler...

Türk lirası, bugün dolar ve euro karşısında yüzde 1'e varan değer artışı yaşıyor.

Dolar TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi hâlinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının söylemleriyle düşüşüne bugün de devam etti.

Haftaya 3,93 seviyesinde başlayan kur, öğle saatlerinde 3,91 seviyesinin altına düşerek 3,90'ı test etti. Aynı dakikalarda euro/TL de 4,66 seviyesine indi.

Dolar/TL saat 14.22 itibarıyla günlük bazda yüzde 0,74 düşüşle 3,9148'den, euro/TL ise yüzde 0.73 düşüşle 4,6745'ten işlem görüyor.

Bugün yurt içerisinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD konut satışları ve Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi izlenecek.