Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir mali sıkıntı içinde olan şirket için alınan son kararla birlikte tasfiye süreci de başlatılmış oldu. Aynı zamanda ‘Muz kralı’ olarak da anılan şirket, bir dizi ürünün ithalatı yanı sıra çok sayıda ürünün üretimini yapıyordu.

Tümerdem Tarım Ürünleri ve Dış Tic. AŞ. İçin iflas kararı 22 Kasım günü alındı. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası şirketin dosyası, icra iflas müdürlüğüne gönderildi. Oluşacak iflas idaresi şirketin varlıklarını satarak borçlarını ödeyecek.

Merhum iş adamı İsmet Tümerdem tarafından 1968 yılında kurulan Tümerdem Tarım, zaman içinde Türkiye’nin en büyük oyuncularından biri konumuna geldi. Tümerdem Tarım, 1970 yılından 2000 yılına kadar İstanbul’daki yaş sebze meyve halinde en çok satış yapan firmaydı.

MUZ KRALI’ OLARAK ANILDI

Şirket yerli üretimin yanı sıra 1990’lı yıllara doğru muz ithalatına yöneldi. Şirketin muz ithalatında yakaladığı işlem hacim nedeni ile İsmet Tümerdem ‘Muz kralı’ olarak anılmaya başlamıştı.

Şirket büyük çaplı ithalatın yanı sıra Antalya Alanya başta olmak üzere, bir çok bölgede doğrudan üretime yöneldi. Bursa’da şeftali ve elma bahçeleri oluşturan şirket, birkaç yıl önce mali sıkıntı yaşamaya başladı. (Hürriyet)