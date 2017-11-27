Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta çalkantılı günlerin ardından Kerkük petrollerinin izleyeceği yol netleşiyor. Bağdat yönetimi, bugün yaptığı açıklamada Kerkük ve çevresinden çıkarılan petrolün kendi kaynaklarıyla Türkiye üzerinden gönderileceğini resmen duyurdu.

Kerkük'ten çıkarılan petrolün diğer rafinerilerde de işleneceğini belirten Bağdat, ayrıca Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) elinde olan Hurmala rezervlerinin de devredilmesini istedi.

Merkezi yönetimin bu hamlesiyle, Kerkük ve çevresindeki tüm petrolün kontrolünü ele almaya hazırlandığı görülüyor.

Ayrıca yeni dönemde 30 bin varillik petrol İran'ın Kirmanşah kentindeki rafineriye gönderilecek. 30 bin varil, bölgeden çıkarılan petrole bakıldığında hayli küçük bir oran.

Petrol kuyularındaki üretim geçen ayın ortasında durmuştu. IKBY, kendisine ait olan boru hatlarının kullanımına izin vermiyor.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, dün ilk kez Kerkük'ü ziyaret etmiş ve valilik binasında eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye ait fotoğrafın kaldırıldığı dikkat çekmişti. Talabani'nin yerine Masum'un fotoğrafı duvara asıldı.

Tüm uyarılara kulak tıkayarak 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna giden IKBY'nin eski lideri Mesut Barzani, günler içinde elindeki tüm tartışmalı toprakları kaybetmiş ve ardından da istifa etmişti.

Ankara ve Bağdat yönetimi, referandum sürecinde ve sonrasında yakın müttefik haline geldi.