Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB Gümrük Birliği’nden ayrılacağını söyledi. İrlanda, İngiltere ile aralarındaki sınır sorunu çözülünceye kadar İngiltere-AB ticaret görüşmelerini veto etme tehdidinde bulunduğu için İngiltere Başbakanı Theresa May üzerindeki baskı son zamanlarda artmıştı. Başbakanlık sözcüsü, İngiltere Hükümetinin ülke Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra İrlanda sınırında herhangi bir fiziki alt yapıyı inşa etmemeye kararlı olduğunu belirtti.

Açıklama, Brüksel’in Birleşik Krallık’ı Kuzey İrlanda’nın kendi ticaret politikası olmasına ve hatta İrlanda’nın AB Gümrük Birliğine dâhil olmasına izin verecek bir statüye ikna etme çabasının ortaya çıkmasından haftalar sonra geldi.