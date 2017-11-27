Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Ankara'nın, girişimcisi, sanayicisi, tüccarı, esnafı ve üniversiteleriyle öncü sektörlerin yer aldığı üreten bir şehir olduğunu belirtti.

"Türkiye her alanda en az 3 kat büyüdü"

AK Parti hükümetlerinin, Türkiye'yi her alanda en az üç kat büyüttüğünü ifade eden Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnafımız eskiden yüzde 47'lere varan faizle kredi kullanırdı. Bugün yüzde 4-5'lerle kullanıyor. Küçük esnaf faizsiz kredilerle destekleniyorsa, finansmana erişim kolaylaşıyorsa, bunda sizin liderliğinizde yakalanan ekonomik istikrarın büyük rolü var. AK Parti hükümetleri olarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz."

"Esnaf ve tacir, bu toplumun omurgasıdır"

Esnaf ve ticaret erbabıyla sürekli istişare içinde olduklarını ve işlerini kolaylaştırmak için birçok uygulama ve desteği hayata geçirdiklerini anlatan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Sizin liderliğinizde AK Parti hükümetleri, Türkiye'ye güvenerek üreten ve ticaret yapanları dün mahcup etmediği gibi bugün de yarın da inşallah mahcup etmeyecektir. Esnaf ve tacir, bu toplumun omurgasıdır. Esnafımız, tacirimiz hep huzurdan sağduyudan yana olmuştur. Yarın da olacaktır. Biz de onların yarında olacağız. Sizin liderliğinizde esnafı büyütüp tüccar, tüccarı büyütüp sanayici, sanayiciyi büyütüp ihracatçı yapacağız."

Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobilde ilk prototip 2019'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'nin otomobil projesi için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayarak, "Tarihimizde bir ilki başaracak olmanın heyecanı içindeyiz. İnşallah 2019'da ilk prototip ortaya çıkacak, 2021'de de ticari satışlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.