Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edilen su zammı görüşüldü.

Yapılan oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 10 zam yapılmasına karar verildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 4,16 liradan 4,58 liraya yükselirken, 21 metreküp ve üzeri için uygulanan fiyat 9,28 liradan 10.21 liraya çıktı. Konut dışı kademesiz tarife 9,57 liradan 10,53 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 9,11 liradan 10,02 liraya yükseldi.

Doğan: Bir yıl içinde İzmir'de suya toplamda yüzde 25 zam yapıldı

AK Parti Grubu su zammına ret oyu verirken, yüzde 10'luk zammı eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, "2017 yılı ocak ve temmuz aylarında yaptığınız zamlar ve bu son yaptığınız zamla birlikte İzmir'de son bir yıl içinde suya toplamda yüzde 25 oranında zam yapılıyor." dedi.

Doğan, her yıl hazırlanan bütçelere rağmen İZSU yatırımlarının bir türlü tamamlanamadığını, kurumunun İzmir halkına hizmet vermediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Geçen sene 3,60 liradan sattığınız suyu 4,58 liraya satacaksınız. Neredeyse 1 liraya yakın bir zam söz konusu olacak. İstanbul'da dönem başı ile sonu arasında yüzde 10'luk su zammı varken, İzmir'de yüzde 25'lik bir su zammı var. Balıkesir suya yüzde 25 indirim yaptı. İstanbul daha sonra suya yüzde 5 indirim yaptı. Bursa yüzde 10 indirim yaptı. Ankara'da, Manisa'da ve Eskişehir'de suya zam yok. Çanakkale'de suya 5 yıldır zam yok. İzmir sadece zamda değil, su kaçakları konusunda şampiyonluğa oynuyor."

Kocaoğlu: İZSU kent genelinde günde kişi başına 69 litre su arıtıyor

Doğan'ın eleştirilerine yanıt veren Aziz Kocaoğlu da "İzmir Büyükşehir Belediyesi 2560 sayılı yasaya göre maliyetlerini hesaplayıp zammını yapacaktır. İstanbul her ay enflasyona göre zam yaptığına göre, 2017 yılında yüzde 13-14 civarında zam yapmıştır. Onu yüzde 5 geriye çekiyor. Biz daha zam yapmadık. Maliyeti hesaplarım, bütçemi yaparım, yüzde 10 karımı koyarım, su fiyatını belirlerim." dedi.

Köylere bile paket arıtma tesisi yaptıklarını anlatan Kocaoğlu, İZSU'nun kent genelinde günde kişi başına 69 litre su arıttığını bildirdi.