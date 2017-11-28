Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,0 puan (yüzde 0,04) düşüşle 2.601,42 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 10,64 puan (yüzde 0,15) azalışla 6.878,52 puana geriledi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 22,79 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 23.580,78 puana çıktı.

Analistler, hafta başında yön bulmakta zorlanan piyasaların, ABD Merkez Bankası (Fed) liderlerinin yapacağı konuşmalar, vergi reformuna yönelik gelişmeler ve makroekonomik verileri yakından izleyeceğine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell, Senato’daki onay süreci kapsamında yarın yapılacak oturuma katılacak. Başkanlığa aday gösterildikten sonraki ilk imtihanına çıkacak Powell, Senatörlerin para politikası ve finansal regülasyonlar hakkındaki sorularını yanıtlayacak.

Powell’ın oturumda takınacağı tavır ve açıklamaları, Fed’in gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli ipuçları içerebileceği öngörülüyor.