Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ LONDRA

Türkiye’nin OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, “2017 yılı için felaket senaryoları üretilmesine rağmen, bu yıl büyüme oranımız yüzde 6 ile yüzde 7 arasında gerçekleşecek. Türkiye reel sektörü üretmeye, güçlenmeye devam ediyor. İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, son iki yıl içerisinde gözle görülür şekilde olumlu yönde gelişmekte. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı. Daha önce hedeflediğimiz 20 milyar dolara oldukça yakın bir rakam” dedi.



YABANCI DEĞİL YERLİSİNİZ

Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye davet eden Başbakan Yıldırım, “Uluslararası doğrudan yatırımları önemsiyoruz. Buna yönelik önemli düzenlemeler yaptık, desteklerimiz var. Türkiye ekonomisi dinamik bir yapıya sahip. 2016’da hain darbe girişimine rağmen yüzde 3.2 büyümeyi başadık. Türkiye öyle dinamik bir bölgede yer alıyor ki; etrafındaki yakın coğrafya, 4 saatlik uçuşla 60’a yakın ülkeye erişebilirsiniz. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada 1 yılda üretilen toplam gayrisafi hasıla 30 trilyon dolar civarında... Dolayısıyla Türkiye’ye yapılacak yatırım, Türkiye ile sınırlı değil. Büyüme hırsı olan, birçok ülkeye yapılmış yatırım anlamını da taşıyor. Ülkemizde yatırım yapan şirketler, orijini neresi olursa olsun bizim şirketimizdir, Türk şirketlerinden hiçbir farkları yoktur. Biz, yatırımcıların ihtiyaçlarına bu anlayışla cevap veriyoruz” diye konuştu.



MEGA PROJE MERKEZİYİZ

Türkiye’nin son 15 yılda tam istikrar ve güvene sahip bir iktidarla yönetildiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Bu süreçte Türkiye’de GSMH, 3 kat büyümüştür. Bugün altyapı yatırımları da büyük oranda tamamlanmıştır. Türkiye, dünyada 10 mega projeden 6’sını yapan ülke olmuştur. Güven ve istikrarda ne kadar önemli mesafe aldığımızı gösteren en büyük sonuç budur” ifadelerini kullandı.

İş birliği güçlenecek

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa görüştü. Görüşmede, iki ülkenin içinden geçtikleri yeni dönemde iş birliğini daha da ileriye taşıma konusundaki ortak iradesi ve kararlılığı bir defa daha vurgulandı. Özellikle ekonomi, ticaret ve savunma sanayi alanlarında ortaklıkların derinleştirilerek daha ileriye taşınması arzusu ifade edildi. İki dost ve müttefik ülke, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın, ikili ve bölgesel konularda sahip oldukları görüş birliğinden duyulan memnuniyet de dile getirildi. Terörle mücadeleden Kıbrıs’a, birçok alan ve konuda ikili temas ve iş birliğinin artarak devam etmesi üzerinde mutabık kalındı.