Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türk Telekom’un başta kadınlar olmak üzere internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere 7 Eylül’de Ordu’da başlattığı “Teknoloji Seferberliği”nin ilk ayağı tamamlandı. Proje kapsamında 38 ilde yaklaşık 5 bin katılımcıya internet eğitimi verildi. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, proje sonuçlarını paylaştı. Her ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara internet eğitimi verilen projenin 7 Eylül’de Ordu’dan başladığını hatırlatan Dursun, Türkiye’yi dolaşan Gezici Eğitim Tırında ve Türk Telekom müdürlüklerinde doğrudan teknoloji eğitimi verildiğini söyledi. Eğitimin çarpan etkisiyle yaklaşık 20 bin kişiye ulaştığına işaret eden Dursun, şunları kaydetti: Çanakkale’den Ağrı’ya, Erzurum’dan İzmir’e, toplam 38 ilde verilen eğitimlerde Türk Telekom gezici eğitim tırı 51 günde toplam 11 bin kilometre yol kat etti. Eğitime 14 yaşındaki en genç katılımcı Kütahya’dan, 86 yaşındaki en yaşlı katılımcı ise Bursa’dan iştirak etti. En yoğun katılımın Kahramanmaraş’ta gerçekleştiği eğitimlerde katılımcılar en çok e-devlet işlemlerine, sosyal medyanın ve internetin güvenli kullanımına yönelik sorular sordu. Özellikle 35-44 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere, kadın katılım oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti. Toplam 311 saat eğitim verildi. Teknoloji Seferberliği kapsamında, gelecek yıl da Türkiye’nin en ücra köşesine, köylerine kadar gitmeye devam edeceğiz.