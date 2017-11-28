Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Kasım Bekarlar Günü, 24 Kasım Black Friday gibi birçok alışveriş çılgınlığına Türk tüketiciler olarak hep birlikte katıldık, yüz milyonlarca liralık alışveriş yaptık. Şimdi sırada yılbaşı çılgınlığı var. Birçok firma ‘Yılbaşı indirimi’, ‘Yılbaşı sürprizi’’ adı altında kampanyalar düzenlemeye başladı. Tüketici dernekleri ise tüketicileri alışveriş çılgınlığına karşı uyardı. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bazı vitrinlerde yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösteriliyor. Tüketicilere tavsiyem, önceki fiyatını bilerek alışveriş yapması” dedi. Bu indirim ve kampanya çılgınlığında ihtiyaç dışı alışveriş yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, “Tüketiciler, ihtiyacı olmayan şeyleri sırf indirime girdi diye almamalı. Tüketim çılgınlığı pompalanırken, kredi kartlarına taksitler yapılarak borçlar yükseliyor. Mümkünse dışarı çıkarken kredi kartınızı evde bırakın. Eğer mutlaka almak istiyorsanız, yüzde 60-70 indirim gibi şeylere kanmayın, alacağınız ürünün eski fiyatını soruşturun. Bir ürünün 300-400 liradan 100 liraya indiği iddiasını mutlaka sorgulayın. Taksitler küçük küçük ama hepsi bir araya geldiğinde ödeme gücünü zorlayacaktır. Özellikle ‘yılda bir kere’ diye kendimizi ikna ederek gücümüzü aşan alışveriş yapmayalım.” diye konuştu. b