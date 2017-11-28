Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nef ve Fiba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen Çekmeköy projesinin ikinci halkası satışa çıktı. Şirket, projenin ilk fazı olan Nef Çamlıtepe’yi Ekim ayında görücüye çıkarmış, 2 günde 497 adet daire satarak, rekor kırmıştı. Bu başarısını noter ile de tasdikleyen Nef; dün İstanbul’un ikinci yaşam projesi olan Ormantepe’yi basına tanıttı. 350 milyon lira yatırım bedeline sahip projede 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde bahçeli, teraslı ve balkonlu 490 adet konut yer alıyor. En düşük daire fiyatının 299 bin TL’den başladığı Nef Ormantepe Çekmeköy’de anahtar teslimlerinin ise Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.



YATIRIM DEĞERİ 1,2 MİLYAR

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, ikinci etabı satışa çıkararak, Nef Çamlıktepe’de biriken talebi karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Nef Ormantepe’de de bu kadar hızlı olmasa da yine sektörün alışık olduğundan daha hızlı satış rakamlarına ulaşacaklarının altını çizen Timur “Emlak piyasasını canlandırdığımız ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi. Timur, projeyi arsa sahibi Fiba Grubu ile hasılat paylaşımı usulü ile gerçekleştireceklerini kaydetti. Timur, 3 ayrı etaptan oluşan Çekmeköy projesinin toplam yatırım değerinin ise 1,2 milyar TL olduğu bilgisini verdi.

2018 yılında yapacakları yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Erden Timur “2018’de Kandilli’de boğaz manzaralı bir projemiz olacak. 70 dönümlük bir alana sahip. Boğaz’ın en büyük arsası. Bir diğer projemiz Nef Koruköy. Yine Bodrum’da da yeni bir proje hayata geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte 3-4 yeni projenin lansmanını yapacağız” diye konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE GİRMEYECEĞİZ

Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise “Özyeğin Üniversitesi, bizim bugüne kadar soyadımızı verdiğimiz tek kurum ve bu kuruma komşu olacak, yanındaki arsada gelişecek proje bizim için büyük önem taşıyor. Bizim için projenin niteliği de en az finansal getirisi kadar önemli. Bu düşünceyle, titizlikle ve hassasiyetle yaptığımız ve birkaç yıl süren araştırmalar sonucunda, bizim için çok değerli iş ortağı olan Nef’le bu projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Fiba Grubu olarak bu projeyi neden tek başına değerlendirmediklerini de açıklayan Özyeğin “Dünyada her şey uzmanlaşma üzerine gidiyor. Biz, neyi “daha az bildiğimizi” ve kimlerin konusunda uzman olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için inşaat sektörüne girmeyeceğiz” diye konuştu.