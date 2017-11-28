Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu sözleşme görüşmeleri, Ağustos’ta yapılmıştı. Bu görüşmelerde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular bugün ‘Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK)’ gündemine geliyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapılacak toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katılacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO GELİYOR

Emeklilere ve memurlara dini bayramlarda ikramiye verilmesi toplu sözleşmede masaya gelmişti. Konu şimdi yarınki Personel Danışma Kurulu’nda ele alınacak. Yılın son toplantısını yapacak kurulda Memur-Sen’in geçici sözleşmeli işçilerin (4/B ve 4/C’liler) kadro durumu başta olmak üzere birçok konuyu masaya taşıyacağı belirtildi.

DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE

Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelip karara bağlanmayan bu konular arasında emeklilere ve memurlara dini bayramlarda ikramiye verilmesi de bulunuyor. Posta'daki habere göre, eğer anlaşma sağlanırsa yılda 2 kez birer maaş olmak üzere bayram ikramiyesi verilmesi sağlanacak. Öte yandan, SSK ve Bağkur emeklilerinin yılbaşı zammı da ortaya çıkmaya başladı.

3 OCAK'TA NETLEŞECEK

SSK ve Bağkur emeklilerinin yılbaşı zammı da ortaya çıkmaya başladı. Kesin rakam 3 Ocak’ta açıklanacak. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı 1260 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 3.43 artışla 1303 liraya çıkacak. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı 1535 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanlarda 1204 liraya ulaşacak.

SEYYANEN 100 LİRA ZAM

SSK ve Bağkur emeklilerine geçen yıl yapılan 100 liralık seyyanen zammın, bu yıl içinde emekli olanlar ve gelecek dönemde emekli olacaklar için de uygulanması gündemde. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nden intibak vizesi çıkarsa, 2000’den sonra emekli olanlar 50-355 arasında zam alacak. Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği bilgiye göre, karar 5 milyon emekliyi etkileyecek.