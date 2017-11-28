Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar Ne Kadar Oldu? Dolar ve Euro kaç lira? 28 Kasım dolar euro fiyatlarına haberimizde ulaşabilirsiniz. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan Türk Lirası, yeni güne hafif değer kaybıyla açıldı. TL, dolar karşısında yüzde 0.5 kayıpla 3,92 seviyesini denerken, euro karşısında 4,66'nın üzerinde işlem görüyor.

Dolar, odakların ABD'de vergi planının haftanın ilerleyen vakitlerinde Senato oylamasına sunulabileceğine çevrilmesiyle birlikte salı günü yen karşısında fazla değişmedi ve iki ayın en düşük seviyesinin üzerine tutundu.

Büyük paralardaki hareketler, piyasa katılımcılarının bir yandan Fed Başkanı adayı Jerome Powell'ın bu pozisyon için onay almasını beklemeleriyle birlikte sınırlı kaldı.

TL’nin son dönemlerde en çok değer kaybeden para birimi olması nedeniyle dün pozitif ayrıştığını belirten uzmanlar, öte yandan Türkiye ekonomisine yönelik risklerin ortadan kalkmadığını, bunun kâr realizasyonu olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.

09:08 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST 100 endeksi dün yüzde 0,21 değer kazanacıyla seansı 104 bin 759'dan tamamladı.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ak Yatırım

"BIST100 yatay açılışla başladığı haftanın ilk gününde sınırlı yükseliş denemesi sonrasında geri çekilme yaşadı. Kapanış 104.760 seviyesinde gerçekleşti. Yaşanan belirgin düşüşün ardından BIST'te tepki çabası görüyoruz. Fakat hareket henüz yeterince kuvvetli değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi 106.500-107.500 bandına kadara yaşanacak yükseliş denemelerini sınırlı tepki hareketi olarak değerlendiriyoruz. Dün yaşanan tepki hareketi de bu kapsamda görülebilir. Dolayısıyla henüz iyimser değiliz ve saatlik periyot için dahi zayıf teknik görünüm belirtiyoruz. 104.200 seviyesi altındaki kapanışlarda ise zayıflamanın daha da belirginleşebileceğini yineliyoruz. Bu durumda da 102.200-101.200 bandı gündeme gelebilecektir. Kısa periyot için 106.500-107.500 bandını takip ederken, daha uzun vadeli iyimserlik için ise 110 bin seviyesini takip ediyoruz."

Yatırım Finansman

"Endekste tepki denemelerine rağmen düşüş kanal direncinden satışların geldiğini görüyoruz. Teknik göstergelerde de görülen zayıf seyir endekste güç kaybının devam edebileceğini gösteriyor. Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 104.300'ün gün içi ilk destek seviyesi olarak izleyeceğiz. Bu desteğinin üzerinde kalındığı sürece gün içi hareketlerde düşüş kanal direnci konumunda olan 105.300'e yönelim görebiliriz. Ancak beklentimizin aksine 104.300 desteğinin kırılması halinde özellikle gün içi pozisyonları kapatmak ve alt desteklerde yeni denge arayışlarını beklemek yararlı olacaktır."

08:25 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları Çin hisselerinin art arda iki gündür düşüş kaydetmesiyle on yılın zirvesinden gerilerken, dolar vergi reformuna ilişkin önemli Senato oylaması öncesinde temkinli seyir izliyor.

Pekin yönetiminin gölge bankacılık ve diğer riskli finansman yöntemlerine yönelik önlemlerini artırmasıyla yükselen tahvil getirileri Çin'de yatırımcı güvenini zedeledi. Çin anakara hisseleri endeksteki ağırlıklı hisselerdeki kazanımlarla 2017'de yüzde 22 yükseldi. Bugün ise Şangay bileşikte yüzde 0,3 düşüş var.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeksi geçen haftanın yüksek seviyesi olan 570,21 puandan yüzde 0,3 geriledi. Endeks Kasım ayını ekside bitirmeye hazırlanıyor. Avustralya borsası yatay seyrederken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

07:25 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL dün akşam saatlerinde hızlanan düşüşle 3,8887'ye kadar geriledi ve günün son işlemi 3,9058'den geçti.

Bu sabah ise işlem aralığı şu ana kadar 3,9025-3,9111 oldu. Son kotasyon 3,9084'te.

Euro/TL 4,6378'e kadar geriledikten sonra 4,6550'de, düne göre yüzde 0,13 yukarıda.

Sterlin/TL ise 5,19'a kadar geriledi ve şu an 5,2118.