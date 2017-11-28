Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MarketWatch kıdemli köşe yazarı Mark Hulbert, sanal para Bitcoin'in yılbaşından bu yana fiyatını sıra dışı şekilde artırarak 10 bin dolara yaklaşmasına karşın yakın bir zamanda çöküş ihtimalinin yüzde 80'in üzerinde olduğunu söylüyor.

Hulbert, Bitcoin'e ilişkin olumsuz senaryosunu emtia fiyatlarının kısa zamanda aşırı yükseldiği daha önceki durumlar üzerine yakın zamanda gerçekleştirilmiş bir çalışmaya dayandırıyor.

Ulusal Araştırma Bürosu (NBER) tarafından bu yılın başında yayınlanan “Fama Balonları” isimli çalışmada balon, fiyatlarda iki yıllık süredeki sert yükselişin ardından takip eden iki yıl içerisinde en az yüzde 40'lık düşüş olarak tanımlanıyor.

Buna göre fiyat yüzde 100 veya üzerinde artarsa, gelecek iki yıl içerisindeki düşüş ihtimali yüzde 50 oluyor. Eğer varlık fiyatındaki yükseliş en az yüzde 150 olursa, çöküş ihtimali yüzde 80'e yükseliyor. Fiyatlarda sert yükseliş arttıkça, çöküş “neredeyse kesinleşiyor”.

Bitcoin'un iki yıl içerisindeki yüzde 2,500'lük yükselişi ise araştırmacılara göre “neredeyse kesin”e karşılık gelen en üst fiyat artışının on katının üzerinde.

Bununla birlikte Hulbert, araştırmacıların hisse senedi piyasasını dikkate aldığını, dijital paraların çalışmanın konusu olmadığını belirtse de, araştırmaya konu olan veri setinin uzunluğu nedeniyle sonucun Bitcoin için de uygulanabilir olduğunu düşünüyor. Hulbert, çalışmanın ABD veya diğer ülkelerin hisse senedi piyasalarında değişik zaman dilimlerinde farklı sonuç vermediğini ekliyor.

Hulbert, araştırmacıların çöküş ihtimalinin herhangi bir temel göstergeye bağımlı olup olmadığını bulamadığını belirtiği, bunun Bitcoin için kritik önemde olduğunu vurguluyor: Bu kilit önemde bir detay; Bitcoin'un takipçileri Bitcoin'un temellerinin benzersiz olduğu ve bu nedenle tarihi öncülerin uymadığı konusunda ısrar ediyor. Buna karşın önceki her balona da, 'tarihi benzersizlik' gibi benzer iddialar eşlik etmişti.

Hulbert, yatırıma ilişkin en tehlikeli üç sözcüğü sıralıyor: Bu kez farklı.