Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, dolardaki dalgalanmayla ilgili konuştu. Zeybekçi, 'Dolardaki dalgalanmanın gerekçesi spekülasyon. Kurla ilgili bir şey yapmamak lazım, Aralık sonundan önce piyasalar rahatlar' dedi. Zeybekçi, New York'ta tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın bugünkü duruşmasına da değinerek 'Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Halkbank arasında yapılan hiçbir iş kuralların dışında olmamıştır' açıklamasını yaptı. TBMM’de Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, dalgalanmanın arkasında spekülasyonların olduğunu söylerken, “Spekülasyon saiki ile hareket edenler her türlü fırsatı kullanırlar, değerlendirirler, hatta kaşırlar. Burada kesinlikle bir kullanma vardır” diye konuştu. Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

"ELLERİ YANAR"

"Hep söylediğim de şudur, Türkiye’nin özel ve kamu sektörünün kısa vadeli mükellefiyetlerine baktığımız zaman böyle bir endişeye veya bu kur oynaklığına bu maliyeti yaşayacak hiçbir gerekçesi de yoktur. Onun için, gerekçesi olmayan bu şey de geçicidir. Olduğu bu yer de normal değildir. Spekülasyon amacıyla hareket edenlere katılanlar da var tabii ki, çok uzun vadeli mükellefiyeti olup da aman ne olacak diyip endişeye kapılanlara da şöyle söylüyorum ben, kesinlikle zarar görürler. O konuda iyi niyetli vatandaşlarımıza, şirketlerimize söylüyorum. Elleri yanar.”

Zeybekci, dalgalanmanın ne zaman sona ereceği yönündeki soru üzerine de “Aralık sonundan önce rahatlar.” cevabını verdi. Bakan Zeybekci, “Kurla ilgili hiçbir şey yapmamak lazım. Dokunmamak lazım piyasa kendi ayarlamasını yapacaktır. Burada oyunu büyüterek birilerinin istediği gibi; ’Merkez Bankası kurla ilgili müdahaleler yapsın’ ben buna karşıyım. Faizle ilgili de Cumhurbaşkanımıza katılıyorum” dedi.

BAŞKA HİÇBİR BANKA İLE İLGİSİ YOK

Zeybekci, Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı dava ile ilgili olarak da şunları ifade etti: "Şu ana kadar gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekse Halkbank tarafından yapılan hiç bir iş kuralların dışında olmamıştır.”

Zeybekci, süreçte başka Türk bankalarının isminin de gündeme gelebileceği yönündeki yorumlar konusunda da “Başka hiçbir bankayla ilgili bir şey yok. Birini sanık sıfatından bir anda tanık sıfatına getirdiğiniz, bir buçuk sene kimseye müdahale ettirmeden bir yerde tuttuğunuz zaman hangi psikolojilerde hangi alanlarda ne şekilde kim nerde ne dedi onların hepsi ayrı mesele” diye konuştu.