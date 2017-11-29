Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamanın başladığı Nisan 2016’dan bu yılın ekim sonuna kadar, 10 bin 997 kişi ödenekten yararlanmak için İŞKUR’a başvurdu. Gerekli şartları karşılayan 10 bin 371 kişi ödenek almaya hak kazanırken, 19 aylık sürede vatandaşlara 17,5 milyon lira ödeme yapıldı. Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, çalışma aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamına alıyor. Uygulamadan yararlanabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurulması gerekiyor.



Şartları karşılayan ve başvuruda bulunan kişilere, birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlarda da 180 gün, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor.