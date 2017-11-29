Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimini 200 kilovatsaat olarak esas alan Enerji Bakanlığı, bu tüketimin asgari ücret içerisindeki payının yüzde 5,9’a düştüğünü belirledi. 2002’de bir asgari ücretli, 200 kilovatsaat elektrik için yaklaşık 33 lira öderken, 2017 Ekim başında 82 lira 40 kuruş ödedi. Asgari ücret içinde elektrik tüketiminin payı 2002’de yüzde 20,1 iken, 15 yıllık dönemde yüzde 5,9’a geriledi. Aylık ortalama 125 metreküpten alınan doğalgaz tüketiminin asgari ücrete yansıması ise, yüzde 10,3’e denk geldi. Bu rakam 2002’de yüzde 32,2 seviyesinde bulunuyordu. 2002’de 164 lira alan bir asgari ücretli, 125 metreküp doğalgaz için 52 lira 60 kuruş öderken, bu yıl 145 lira ödüyor.



Elektrik üretimi artıyor

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi eylülde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,13 artışla 23 milyon 930 bin megavatsaate çıktı. Elektrik tüketicisi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,38’lik artışla 42 milyona ulaşırken; bu sayının 34,2 milyonu mesken, 6,7 milyonu ticarethane abonelerinden oluştu. Lisanslı elektrik üretiminin yüzde 41,84’ü doğalgaz, yüzde 18,16’sı ithal kömür, 14,53’ü linyit, yüzde 13,39’u ise barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı.