Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ana demir yolu hatlarında kullanılabilecek millî elektrikli lokomotif üretimi için düğmeye bastıklarını belirtti. Bakan Arslan, bu kapsamda ilk ana hat millî elektrikli lokomotif E-5000’in tasarım ve üretim projesine başlandığını söyledi. Daha önce başlatılan millî dizel tren seti, millî dizel motoru, E-1000 millî elektrikli lokomotifi, millî yük vagonu ve millî sinyal sistemi gibi projelerin başarıyla hayata geçirildiğine işaret eden Arslan, E-5000 Ana Hat Millî Elektrikli Lokomotifi Projesi’ni de kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını bildirdi.



Saatte 160 km hız

Projede 162 kişilik ekibin görev aldığını, lokomotifin TÜBİTAK ve İTÜ’nün iş birliğiyle TÜLOMSAŞ tarafından üretileceğini anlatan Bakan Arslan, “5000 kilovat gücüne sahip olacak lokomotif, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek şekilde ve Avrupa Yönetmeliği gerekliliklerine uygun yapılacak. 1 Ekim’de başladık. Sertifikasyon ve testlerle birlikte 4 yıl çalışılacak. E-5000 millî elektrikli lokomotif tamamlandığında, Türkiye’de üretilen en güçlü demir yolu aracı olacak. İlk aşamada TCDD’nin 20 adetlik siparişi karşılanacak. TCDD Genel Müdürlüğünün 2023 yılına kadar temin etmeyi planladığı 500 lokomotifin alım, bakım ve onarım maliyetleri dikkate alındığında, E-5000 Millî Elektrikli Lokomotif Projesi ile 30 yılda 4 milyar dolar tasarruf sağlanacak” diye konuştu.



96 YHT İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

TCDD tarafından alınacak 96 adet 250 kilometre hıza sahip YHT seti için ihaleye çıkıldı. TÜLOMSAŞ’ta üretilecek YHT seti için ön yeterlilik ihale tarihi 25 Ocak olarak belirlendi. İlk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerlilik, ikinci aşamada 60 YHT seti yüzde 53 yerlilik, üçüncü aşamada 16 millî YHT seti yüzde 74 yerlilik oranıyla üretilecek. Bu projeyle Türkiye, yurt dışına satış imkânı olan yeni nesil YHT teknolojisine sahip olacak.