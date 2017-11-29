Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Planın en önemli unsurlarından biri olan “Boeing Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme Programı” 100’ü aşkın firmanın katılımıyla başlatıldı. Boeing, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan programla birlikte Türk sanayiinin global havacılık tedarik zincirindeki payını artırmayı amaçlıyor. Program kapsamında düzenlenen “Büyüyen Küresel Havacılık Tedarik Zincirinde Türkiye” başlıklı panelde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye’nin parça üretimi için hazır olduğunu ifade ederek, “Boeing, Türkiye’de alt sistemleri ve detay parçaları ürettirebilir. Türkiye, mühendislik alanında da oyuncu olmaya başlıyor. Boeing bunu da iyi takip etmeli. Devletin koyduğu bir vizyon var; Türkiye önümüzdeki 10 yılda dünyadaki havacılık sektörünün yüzde ikisine ulaşmak istiyor. Bu da aşağı yukarı 15-20 milyar dolar yapıyor. Türkiye, bu ciroya bütün şirketleriyle ulaştığı zaman dünyada bir oyuncu olacak” diye konuştu. Kotil, TAI olarak kendilerinin de tedarikçi firmalara yıllık 100 milyon dolarlık iş verdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Yönetim kurulumuzda 10 yıllık master planı gündeme getireceğiz. Oradan geçerse 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık bir ciroyu hedefliyoruz. Bu gerçekleşirse bizim Türkiye’de diğer firmalara vereceğimiz iş 10 yıl içinde 3 milyar doları çok rahat bulacak. Bunun büyük bir kısmı da kendi yaptığımız özgün ürünlerin imalatından kaynaklanacak.”