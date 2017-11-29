Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk çayı en fazla Belçika ve Almanya’ya ihraç ediliyor. Bu ülkeleri ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri takip ediyor. Geçen yıl da Singapur, Somali, Bahreyn, Litvanya, Hindistan, Gambiya ve Nijerya’ya kuru çay ihracatı başladı. Türk çayında yılda 6 ila 7 bin ton dolayında ihracat gerçekleştiriliyor. Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu “Son olarak Irak pazarı için anlaştık. Irak’ın önde gelen firmalarından Al-Qimma Al-Masseyeh ile çay ve Didi ürünlerimiz raflarda yerini alacak” dedi.