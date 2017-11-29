Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılı rekor bir büyüme ile kapatması beklenen Türkiye, temel makroekonomik göstergelerde sergilediği güçlü performansla kriz tellallarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Son yıllarda yaşanan birçok ekonomik ve siyasi müdahaleye rağmen, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde büyüyen Türkiye’nin bu başarısı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından da tescillendi. OECD, dün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye için 2017 ve 2018 yılları GSYH büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Türkiye’nin 2017 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,4’ten yüzde 6,1’e çıkaran kurum, güçlü mali teşviklerin ve ihracat pazarındaki toparlanmanın bu performansı yönlendirdiğini ifade etti.

Gelecek yıl için büyüme tahminini de yüzde 3,5’ten yüzde 4,9’a taşıyan OECD, 2019 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,7 olarak belirledi. Mali teşviklerin 2018 yılında geri çekilmesinin planlandığı ortamda işletmelerin ve hanehalklarının güvenlerinin güçlendirilmesinin büyümenin sürdürülmesi için gerekli olacağını ifade eden OECD “Açıklanan yapısal reformlarda etkin ilerleme, mali şeffaflık ve Orta-Vadeli Ekonomik Program’ın 2018-2020 dönemi dezenflasyon hedefleri güveni artıracak ve yurtiçi ile yabancı özel sektör yatırımlarını büyütecek” değerlendirmesini yaptı. Özel tüketimin bu yıl yüzde 5,5, gelecek yıl yüzde 5,7 büyüyeceği tahmininde de bulunan OECD, 2019 için tahminini yüzde 4,6 büyüme olarak açıkladı.



ÇİN VE HİNDİSTAN’I BİLE SOLLARIZ

Öte yandan Türkiye yıl sonunda yüzde 6 büyüme oranını yakalarsa Çin ve Hindistan’dan sonra en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alacak. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası ekim ayında ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da bu ay Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentilerini yükseltmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,2 ve ikinci çeyreğinde 5,1 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu yetkililer, üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme ve 2017’de yıllık büyüme oranının yüzde 7 civarında olmasını bekliyor.