Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Kasım 2017 dolar ve euro fiyatları ile ilgili aradıklarınız bu haberde. dün sert dalgalanmalar yaşayan kur fiyatları belli oldu. 29 Kasım itibarıyla dolar 3.9650 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı saat itibarıyle euro ise 4,7018 TL seviyelerinde... İşte 29 Kasım dolar ve euro fiyatları ile ilgili aradıklarınız...

DOLAR/TL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dün sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasında 3,90 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, piyasaların kapanmasına yakın yükselerek 3,9733'ü gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 3,9625'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlayarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 3,9560 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,6335'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,09 artışla 5,2967'den alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Kongre Ortak Ekonomi Komitesi'nde yapacağı sunum ve ABD büyüme verisi başta olmak üzere açıklanacak makro verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, tarihi zirve konumundaki 3,9830 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

“FAİZ ORANLARININ BİRAZ DAHA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayı Jerome Powell'ın adaylığı kapsamında ABD Senatosu’nda yapacağı sunumun metnini yayınladı.

Powell, adaylığını oylayacak senatörlere hitaben hazırladığı metinde, Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmaya çalışırken, aynı zamanda bağımsız ve partiler üstü statüyü korumak için elinden gelen herşeyi yapacağını taahhüt etti.

Sunumunda, Fed'in politikalarını mümkün olduğunca öngörülebilir kılmaya çalışacağını kaydeden Powell, buna karşın bankanın politika esnekliğini ortaya çıkabilecek belirsizlikler nedeniyle her zaman korunması gerektiğinin altını çizdi.

Powell, Fed’in liderliğinde kademeli sıkılaştırmayı devam ettireceğine işaret eden sunumunda, şu ifadelere yer verdi:

"Onaylanırsam, meslektaşlarımla birlikte, ekonominin tam anlamıyla toparlanmasına doğru kaydettiğimiz süregelen iyileşmeyi desteklemeye gayret göstereceğim. Amacımız, güçlü iş gücü piyasasını korurken, enflasyonun hedefimize doğru kademeli olarak yukarıya çıktığını görmek. Faiz oranlarının biraz daha yükselmesini ve bilançomuzun kademeli olarak küçülmesini bekliyoruz."

TL’nin son dönemlerde en çok değer kaybeden para birimi olması nedeniyle dün pozitif ayrıştığını belirten uzmanlar, öte yandan Türkiye ekonomisine yönelik risklerin ortadan kalkmadığını, bunun kâr realizasyonu olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.